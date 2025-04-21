Доллар упал после атаки Трампа на ФРС

Курс доллара упал до самого низкого уровня с января 2024 года, а фьючерсы на фондовые индексы США снизились после того, как критика Федеральной резервной системы (ФРС) со стороны президента Дональда Трампа вызвала опасения по поводу ее независимости.
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