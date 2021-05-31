Александр Роджерс: Ответ ненормальной России Анджею Дуде

"Пульс Планеты"ПолитикаАлександр Роджерс: Ответ ненормальной России Анджею Дуде Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию заявил, что «Россия – это ненормальная страна, это страна-агрессор».Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ШтейнбергСволочь и подонок!!!!Ирина52В данном случае Роджерс прав: Польша съехала с катушек...Опять вошла в состояние обострения паранойи, которое наши древнерусские предки называли "ляхи треклятые"...Иван ИльенкоЗахватывай их, а потом корми, учи, лечи. Пффф. Дурных нет: Мы это поняли и сделали. Значит и Америка поймет.Что содержать и базы и кормить много стран, накладно. Но эти народы мгновенно перестроятся. Менять то просто. Сменил несколько руководителей, и вот вам новое дружественное государство.LLehanaizheпше-бже, а туда жеСтанислав АслаповскийБраво, Александр Роджерс.Комментировать
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