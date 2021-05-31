"Пульс Планеты"

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Александр Роджерс: Ответ ненормальной России Анджею Дуде

Александр Роджерс: Ответ ненормальной России Анджею Дуде

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию заявил, что «Россия – это ненормальная страна, это страна-агрессор».

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52
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Владимир Штейнберг
Сволочь и подонок!!!!
Ирина52
В данном случае Роджерс прав: Польша съехала с катушек...Опять вошла в состояние обострения паранойи, которое наши древнерусские предки называли "ляхи треклятые"...
Иван Ильенко
Захватывай их, а потом корми, учи, лечи. Пффф. Дурных нет: Мы это поняли и сделали. Значит и Америка поймет.Что содержать и базы и кормить много стран, накладно. Но эти народы мгновенно перестроятся. Менять то просто. Сменил несколько руководителей, и вот вам новое дружественное государство.
Lehanaizhe
пше-бже, а туда же
Станислав Аслаповский
Браво, Александр Роджерс.

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