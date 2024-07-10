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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Испания не перестает изумлять. В зависимости от ситуации знает, когда придержать мяч, а когда убегать вперед». Марио Суарес о выходе в финал Евро

«Испания не перестает изумлять. В зависимости от ситуации знает, когда придержать мяч, а когда убегать вперед». Марио Суарес о выходе в финал Евро

Бывший защитник «Красной фурии» высказался после победы над Франций (2:1) в 1/2 финала. «Испания не перестает изумлять.

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