Акционеры Globaltrans боятся за свои корпоративные права и дивиденды

Владельцы депозитарных расписок железнодорожного оператора Globaltrans Investment опасаются, что могут быть лишены возможности реализации своих корпоративных прав, в том числе права на получение дивидендов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии