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Китай

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Представитель МИД КНР прокомментировал предстоящий визит госсекретаря США в Китай

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Министерство иностранных дел КНР в понедельник сообщило, что по приглашению члена Политбюро ЦК КПК, главы МИД КНР Ван И государственный секретарь США Энтони Блинкен в период с 24 по 26 апреля будет находиться в Китае с визитом.

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