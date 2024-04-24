Представитель МИД КНР прокомментировал предстоящий визит госсекретаря США в Китай

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Министерство иностранных дел КНР в понедельник сообщило, что по приглашению члена Политбюро ЦК КПК, главы МИД КНР Ван И государственный секретарь США Энтони Блинкен в период с 24 по 26 апреля будет находиться в Китае с визитом.