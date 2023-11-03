Ямал с размахом отметит День народного единства

Празднование Дня народного единства в Ямало-Ненецком автономном округе продлится семь дней. С 1 по 7 ноября гостей и жителей региона ждут более 200 мероприятий — концерты, фестивали, выставки, конкурсы, соревнования и ярмарки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии