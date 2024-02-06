Первое ДТП с участием робота-курьера и автомобиля

В финских СМИ появилась новость о необычном дорожно-транспортном происшествии. Его необычность в том, что в качестве участника аварии выступил робот, выполняющий функции курьера в одной из сетей быстрого питания.
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