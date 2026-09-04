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Бартра про пенальти в матче с «Реалом»: «Знакомый арбитр объяснил мне: если опорная нога в воздухе, то пенальти не перебивается. Если бы я задержался немного дольше, то оказался бы в штрафной»

Защитник « Бетиса » Марк Бартра прокомментировал эпизод в матче против « Реала » (1:0), в котором ВАР рассматривал необходимость перебить пенальти из-за забегания Бартры в штрафную.

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