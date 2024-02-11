Резидент 007 Исторический рассказ о крещении Руси и монголо-татарах в США сегодня многие не поняли и не поймут. На первый вопрос о причинах и начала СВО следовало ответит коротко и ясно. Примерно так. "Подписали Минские соглашения, утвердили их в совбезе ООН. Выполняйте. Не хотите не выполняйте. Но бесконечными обстрелами мирного населения Донбасса уничтожалось гражданское население, в том числе и малолетние дети. Причём БЕЗНАКАЗАННО. Можно было и напомнить про аллею ангелов в г Донецке. Эту вакханалию надо было каким-то образом срочно остановить, что и послужило началом СВО".

Natalija Osminina Путин выбрал другой путь. Специально, не совсем понятный американцам. ИСТОРИЧЕСКИЙ. А не примитивно бытовой: вы -нас, а мы-вас. На этом пути всегда найдутся аргументы--- не.е.. это вы первыми начали. Слушала украинское ЦИПСО в чатрулетках сотнями за 2 года. И ничего не докажешь. А против тысячелетней ИСТОРИИ нет методов у США против Кости Сапрыкина. Путин просто объяснил Такеру, что не надо лезть каким-то младенцам в тысячелетний спор славян друг с другом: " ВЫ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ!!! Ну, а мы согласны к диалогу и миру, и вовсе не развязываем Мировую войну. Это всё ваш Байден делает."- вот и вся мораль сей басни. Вручил козырь Трампу к выборам- Байден- слабый президент, и ведет США и всю планету к ядерному катаклизму.