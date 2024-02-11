Перевод видео: "Мягко говоря, я в ахуе". Т. Карлсон. по телеку мелькало, но. отрывками, здесь всё и в Кремле, пока ждали машину и в гостинице по приезду.
Карлсон о Карлсоне... после интервью... его впечатления
Комментарии
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Резидент 007
Исторический рассказ о крещении Руси и монголо-татарах в США сегодня многие не поняли и не поймут. На первый вопрос о причинах и начала СВО следовало ответит коротко и ясно. Примерно так. "Подписали Минские соглашения, утвердили их в совбезе ООН. Выполняйте. Не хотите не выполняйте. Но бесконечными обстрелами мирного населения Донбасса уничтожалось гражданское население, в том числе и малолетние дети. Причём БЕЗНАКАЗАННО. Можно было и напомнить про аллею ангелов в г Донецке. Эту вакханалию надо было каким-то образом срочно остановить, что и послужило началом СВО".
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8 час.
Natalija Osminina
Путин выбрал другой путь. Специально, не совсем понятный американцам. ИСТОРИЧЕСКИЙ. А не примитивно бытовой: вы -нас, а мы-вас. На этом пути всегда найдутся аргументы--- не.е.. это вы первыми начали. Слушала украинское ЦИПСО в чатрулетках сотнями за 2 года. И ничего не докажешь. А против тысячелетней ИСТОРИИ нет методов у США против Кости Сапрыкина. Путин просто объяснил Такеру, что не надо лезть каким-то младенцам в тысячелетний спор славян друг с другом: " ВЫ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ!!! Ну, а мы согласны к диалогу и миру, и вовсе не развязываем Мировую войну. Это всё ваш Байден делает."- вот и вся мораль сей басни. Вручил козырь Трампу к выборам- Байден- слабый президент, и ведет США и всю планету к ядерному катаклизму.
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7 час.
Резидент 007
Спросите сегодня в США кто такой Владимир Мономах? Или кто такой Богдан Хмельницкий?Не боле чем 10-15% из них знают, что Екатерина II присоединила Крым к России. Прошедшее интервью было рассчитано в основном на западную публику. И разговаривать с Карлсоном следовало на понятном для них языке. Я не осуждаю Путина так как в конце интервью он всё-таки заявил о наглых обстрелах г. Донецка. Кстати я слушал новости Украины на тот период где они с телеэкранов говорили, что ополченцы ДНР сами обстреливают свои города. И никто им не покрутил пальчиком у виска. Короче. Я лично от этого интервью ожидал большего.
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5 час.
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