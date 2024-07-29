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Экс-офицер СБУ оценил потенциал вторжения ГУР на территорию России

Экс-офицер СБУ оценил потенциал вторжения ГУР на территорию России

Экс-офицер СБУ Прозоров: во вторжении ГУР в Россию нет никакого военного смысла Вторжения Главного управления разведки (ГУР) Украины на территорпю России возможны, однако такие акции не имеют военного или таксического смысла и потому являются простым инструментом пропаганды.

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