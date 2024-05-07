Россияне рассказали, какие военные фильмы планируют смотреть на майских праздниках

Для 67% россиян стало традицией пересматривать военные фильмы на майские праздники. Самыми востребованными оказались советские художественные фильмы «Офицеры», «В бой идут одни старики» и «Они сражались за Родину».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии