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Ивановские новости

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Преподаватель ИГХТУ победила в конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы — 2026»

Преподаватель ИГХТУ победила в конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы — 2026»

Доцент кафедры неорганической химии ИГХТУ, кандидат химических наук Мария Кованова стала победителем Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы — 2026» в номинации «Молодые научные и педагогические таланты».

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