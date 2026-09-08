Преподаватель ИГХТУ победила в конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы — 2026»

Доцент кафедры неорганической химии ИГХТУ, кандидат химических наук Мария Кованова стала победителем Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы — 2026» в номинации «Молодые научные и педагогические таланты».
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