Любопытный факт – в 2023 году более половины от всех преступлений иностранцев в Белгородской области совершено гражданами Украины.
Любопытные факты
Комментарии
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Вик Норд
Все "измы",это результат деятельности КЗ,куда входят титульные нации золотого миллиарда,результат внедрения "измов",это геноцид,массовые убийства,преступления против человека,банальный грабёж(колониализм),работорговля, бандитизм(политика канонерок)...,всё это практиковалось со средних веков,и поныне,в том числе и в России,что стоило нашей Родине многих десятков миллионов жертв,и потерь...,и никто это не спешит признать "холокостом".Хотя виновные на виду,и даже не скрываются.
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