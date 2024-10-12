Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Ну и что, я платил налог на пипиську или за яйца, по разному его обзывали тогда. И ничего, не умер и с голоду не поме...Пронько - генерал...
  • cto talykova
    Война войной,а обед по расписанию.! Кому интересно их слушать, да ещё и деньги за это платить.? Хоть репертуар бы нем..."Что мама, что до...
  • Владимир Елкин
    Алексей, Вы полностью правы! Начинать чистку надо с чиновничьей рати и оборотней МВД! Неплохо бы и в Думу набрать не ...За границей живёт...

Любопытные факты

Любопытные факты

Любопытный факт – в 2023 году более половины от всех преступлений иностранцев в Белгородской области совершено гражданами Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Все &quot;измы&quot;,это результат деятельности КЗ,куда входят титульные нации золотого миллиарда,результат внедрения &quot;измов&quot;,это геноцид,массовые убийства,преступления против человека,банальный грабёж(колониализм),работорговля, бандитизм(политика канонерок)...,всё это практиковалось со средних веков,и поныне,в том числе и в России,что стоило нашей Родине многих десятков миллионов жертв,и потерь...,и никто это не спешит признать &quot;холокостом&quot;.Хотя виновные на виду,и даже не скрываются.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх