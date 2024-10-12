Любопытные факты

Вик Норд

Все "измы",это результат деятельности КЗ,куда входят титульные нации золотого миллиарда,результат внедрения "измов",это геноцид,массовые убийства,преступления против человека,банальный грабёж(колониализм),работорговля, бандитизм(политика канонерок)...,всё это практиковалось со средних веков,и поныне,в том числе и в России,что стоило нашей Родине многих десятков миллионов жертв,и потерь...,и никто это не спешит признать "холокостом".Хотя виновные на виду,и даже не скрываются.