Киноиндустрия Приморья продолжает падать, несмотря на поддержку государства

Киноиндустрия Приморья продолжает падать, несмотря на поддержку государства

На днях в Приморье была поддержана губернаторская инициатива о снижении налога на имущество кинотеатров до 0,5% и налогов для кинотеатров, работающих по упрощённой системе налогообложения.

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