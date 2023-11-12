Топ-10 лучших отелей Махачкалы

Туристы едут в столицу Дагестана – Махачкалу, ставя перед собой разные цели: одних интересует история и культура города, другие хотят полюбоваться горными видами и сделать незабываемые снимки, а третьих привлекает отдых на Каспийском море.
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