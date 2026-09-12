"Гнать поганой метлой": Пенсионерка, потерявшая сына на СВО, сказала свою правду о мигрантах. И её оштрафовали - новый поворот в истории

В Ростове-на-Дону пенсионерка, потерявшая сына на СВО, сказала свою правду о мигрантах. Её оштрафовали и записали в ряды "экстремистов".
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Наш суд - самый продажный суд в мире
Пора привлекать за написанную правду не эту женщину, а недоумка-судью, считающего завоз агрессивного ваххабитского мигрантского отребья из среднеазиатских кишлаков, живущих по законам средневековья, правильным решением наших властей! Эта "дружбонародность" ни к чему хорошему не приведет! Только жесткое мигрантское законодательство, регулирующее нахождение мигрантов в России и запрещающее завоз их семей в НАШУ страну, может решить проблему безопасности коренных жителей России и целесообразное расходование её социальных фондов на СВОИХ граждан, всю жизнь отчислявших средства и налоги в бюджет страны!
Мигранты и похлеще пишут о русских и им как-то всё с рук сходит. Вот за какую проблему должна взяться "Единая Россия", хотя бы перед выборами, а не рекламой заниматься.
За базар надо отвечать.