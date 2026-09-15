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Татар-информ

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Старшая по дому в Нижнекамске рассказала, как жильцы сплотились после атаки БПЛА

Старшая по дому в Нижнекамске рассказала, как жильцы сплотились после атаки БПЛА

Жители Нижнекамска после неоднократных атак беспилотников стали сплоченнее и стараются помогать друг другу.

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