Рассекречен кроссовер Geely Okavango L 2024, который официально приедет в Россию. У него двигатель от Geely Monjaro и 7 раздельных мест

В Китае полностью рассекретили кроссовер Geely Okavango L 2024 – автомобиль, судя по всему, уже появился у местных дилеров, а в следующем году этот автомобиль появится и у официальных дилеров Geely в России.
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