Zero Hedge
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Zero Hedge

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With The Fed Behind Us…

With The Fed Behind Us…

With The Fed Behind Us… By Peter Tchir of Academy Securities With the Fed Behind Us… The 10-year Treasury sold off after the Fed bounced Thursday, only to resume selling, finishing the week just under 5%.

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