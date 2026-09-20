With The Fed Behind Us… By Peter Tchir of Academy Securities With the Fed Behind Us… The 10-year Treasury sold off after the Fed bounced Thursday, only to resume selling, finishing the week just under 5%.
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