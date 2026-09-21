Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Finnair запустит прямой 24-часовой рейс до Мельбурна, чтобы облететь Россию.

Finnair запустит прямой 24-часовой рейс до Мельбурна, чтобы облететь Россию.

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва Финская авиакомпания Finnair с 25 октября начнет выполнять регулярные рейсы по новому маршруту из Хельсинки в австралийский Мельбурн.

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