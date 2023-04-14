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В ядовитой воде в Челябинской области погибли лебеди

В ядовитой воде в Челябинской области погибли лебеди

Трупы краснокнижных птиц обнаружили на пруду в Пластовском районе.Белые перья в грязи, бессильно запрокинутые головы на длинных шеях — жители Пластовского района Челябинской области с ужасом обнаружили несколько трупов краснокнижных лебедей.

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