Лучшие и смешные анекдоты про музеи

Трогать анекдоты руками и фотографировать запрещено! Когда ходишь по музеям современного искусства, понимаешь: в раннем детстве я не так уж и плохо рисовал! — Девушка, где мы можем встретиться в следующий раз?— Это очень просто: я каждый день бываю в филармонии, а по субботам и воскресеньям целый день не вылезаю из музеев…— А ты умеешь отказать! Все, что я делаю в музее — это пытаюсь не выглядеть тупым.