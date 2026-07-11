MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

968 подписчиков

Лучшие и смешные анекдоты про музеи

Лучшие и смешные анекдоты про музеи

Трогать анекдоты руками и фотографировать запрещено! Когда ходишь по музеям современного искусства, понимаешь: в раннем детстве я не так уж и плохо рисовал! — Девушка, где мы можем встретиться в следующий раз?— Это очень просто: я каждый день бываю в филармонии, а по субботам и воскресеньям целый день не вылезаю из музеев…— А ты умеешь отказать! Все, что я делаю в музее — это пытаюсь не выглядеть тупым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии