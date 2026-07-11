Лучшие и смешные анекдоты про музеи

Трогать анекдоты руками и фотографировать запрещено! Когда ходишь по музеям современного искусства, понимаешь: в раннем детстве я не так уж и плохо рисовал! — Девушка, где мы можем встретиться в следующий раз?— Это очень просто: я каждый день бываю в филармонии, а по субботам и воскресеньям целый день не вылезаю из музеев…— А ты умеешь отказать! Все, что я делаю в музее — это пытаюсь не выглядеть тупым.
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