В Верхнетоемском округе осудят лже-предпринимателя

В конце сентября — начале октября 2023 года местные жители стали обращаться в полицию с жалобамиВ конце сентября — начале октября 2023 года местные жители стали обращаться в полицию с жалобамиЖаловались они на молодого предпринимателя, который заключал с ними договоры на установку пластиковых окон, но не выполнял работы в установленные сроки.