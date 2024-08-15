Свежий отчет с фронта от Юрия Подоляки 15.08.2024: Вооруженные силы России успешно прорвали новую линию обороны на Покровском направлении

Несмотря на то, что в настоящий момент повышенное внимание общественности сосредоточено на событиях в Курской области, на Донбассе Вооруженные силы России продолжают активные наступательные действия, прорывая новые оборонительные позиции противника.
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