В Германии остановили последние работавшие АЭС

В минувшие выходных в ФРГ были закрыты три последние действующие атомные электростанции.Немецкие СМИ сообщили о том, что Германия закрыла свои последние работавшие атомные электростанции, таким образом полностью отказавшись от мирного атома.
В минувшие выходных в ФРГ были закрыты три последние действующие атомные электростанции.Немецкие СМИ сообщили о том, что Германия закрыла свои последние работавшие атомные электростанции, таким образом полностью отказавшись от мирного атома.
Свежие комментарии