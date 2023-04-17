Царьград

5 565 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Если мне склероз не изменяет, то ремонтом/строительством дорог "Единая Россия" занималась. На каждом столбе их реклам...Показательная пор...
  • Светлана Шумилина
    Россия ничего не приватизировала,это вы ублюдки отказываетесь от этой победы и показываете своих фашистов героями.Не ...Вайкуле обвинила ...
  • Леонид Дудылин
    Эти чиновники: Набиуллина, Поливанов и им подобные, как обслуживали олигархов, так и продолжают. В это не простое вре...Делягин лично зад...

В Германии остановили последние работавшие АЭС

В Германии остановили последние работавшие АЭС

В минувшие выходных в ФРГ были закрыты три последние действующие атомные электростанции.Немецкие СМИ сообщили о том, что Германия закрыла свои последние работавшие атомные электростанции, таким образом полностью отказавшись от мирного атома.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх