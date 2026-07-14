В Татарстане ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

В Татарстане 14 июля ожидается ухудшение погодных условий из-за атлантического циклона «Бернадетт». По данным Гидрометцентра РТ, в республике пройдут дожди различной интенсивности, местами возможны сильные ливни.
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