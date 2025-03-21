МВД проверит учебное пособие, с обложки которого «стерли» православные кресты

Парламентская газета Игорь Самохвалов/ПГ Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова обратилась в МВД с просьбой провести проверку по поводу учебного пособия для школьников по Конституции РФ, на обложке которого с куполов храма Василия Блаженного стерли православные кресты.