МВД проверит учебное пособие, с обложки которого «стерли» православные кресты

Парламентская газета Игорь Самохвалов/ПГ Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова обратилась в МВД с просьбой провести проверку по поводу учебного пособия для школьников по Конституции РФ, на обложке которого с куполов храма Василия Блаженного стерли православные кресты.
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