Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • leonid
    Пусть фрицы не думают, что там в своей германии они хорошо устроились и их это не коснется.Дмитрий Киселев з...
  • Елена Лаптева
    Хорош разведчик киселёв !!!!Дмитрий Киселев з...
  • Василий Коликов
    Пардон, а где же голосование по конкретным мостам?Дмитрий Киселев з...

Путин четко обозначил «последнюю черту, после которой будет гарантированное применение». Все-таки Послание оказалось судьбоносным

Путин четко обозначил «последнюю черту, после которой будет гарантированное применение». Все-таки Послание оказалось судьбоносным

Всю значимость и реальную важность, и ценность прозвучавшего Послания еще многие не осознают до конца.

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