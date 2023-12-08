В Майами состоялась жеребьёвка Кубка Америки по футболу

Стали известны итоги жеребьёвки Кубка Америки по футболу 2024 года, которая прошла в Майами (США). Согласно жеребьёвке, команды распределились по группам следующим образом: Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада / Тринидад и Тобаго Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.