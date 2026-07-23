Наше Ховрино
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Наше Ховрино

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Участников «Московского долголетия» пригласили в студию живописи и графики в Ховрине

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что хотите не просто перенести увиденное на бумагу, а по-настоящему «оживить» его? Передать игру света, глубину тени и ту самую магию, когда плоский лист вдруг обретает объем? В Культурном центре «Огонёк» в районе Ховрино участникам проекта «Московское долголетие» помогают бесплатно превратить эти желания в реальность, сообщили в учреждении культуры.

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