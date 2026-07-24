В областном центре почтили память участников уникальной операции «Дети» в годы ВОВ

Смоленские активисты возложили цветы к памятнику в честь подвига партизанок Матрены Вольской, Екатерины Громовой и Варвары Поляковой Память участников уникальной операции «Дети» в годы Великой Отечественной войны, проведённой смолянкой Матрёной Вольской, почтили в Смоленске.
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