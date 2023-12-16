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За рулем

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Сборку двигателей для этого автомобиля доверяют всего двум людям

Сборку двигателей для этого автомобиля доверяют всего двум людям

На видео представлен процесс ручной сборки двигателей V12, созданных AMG. Эти двенадцатицилиндровые моторы, оснащенные двойным турбонаддувом, устанавливаются на роскошные модели Pagani, такие как Utopia, Huayra R и Imola Roadster.

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