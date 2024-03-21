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Блинкен: США представили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе

Блинкен: США представили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты представили в Совет Безопасности (СБ) ООН проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников.

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