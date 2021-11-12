В Солнечногорском районе демонтирован самострой

В Солнечногорском районе демонтирован самострой

Незаконное использование земельного участка было выявлено специалистами Госинспекции по недвижимости в ходе обследования территории по адресу: Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Луневское, в районе деревни Перепечино.

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