Когда я впервые задумалась о переезде в Европу, Венгрия не сразу оказалась в моем списке. Но чем глубже я изучала варианты, тем очевиднее становилось: эта страна даёт редкое сочетание доступности, стабильности и реальных перспектив для иностранца.