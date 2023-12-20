Детям большим и маленьким: Новогодняя ёлка в Кремле

Вместе с героями сказки вы окажетесь на Главной Ёлке страны, в Государственном Кремлевском дворце! Представьте: остается день до Нового года и вдруг… пропадает Снегурочка! Чтобы ее отыскать, нужно отправиться в мир Зазеркалья.
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