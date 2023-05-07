Сейчас нужно держать в тонусе критическое мышление. Инфогигиена

Минправды В связи с готовящимся «наступом» увеличилось количество фейков, которые ЦИПсО и прочие представители украинских «информационных войск» вбрасывают в информационное пространство.
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