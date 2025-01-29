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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиола о 3:1 с «Брюгге»: «Сити» воспрял духом во втором тайме. Сезон в ЛЧ выдался тяжелым, но мы смогли пройти дальше»

«Манчестер Сити» занял 22-е место в таблице, набрав 11 очков в 8 матчах, и сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.

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