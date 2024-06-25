Захарова обвинила в нацизме Подоляка, назвавшего весь Крым военной целью

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила в нацизме советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка, который назвал весь Крымский полуостров военной целью.
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