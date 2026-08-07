Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Отмечена необычная деталь участия северокорейских солдат в боях под Курском

Отмечена необычная деталь участия северокорейских солдат в боях под Курском

Появление пожилых офицеров Корейской народно-демократической республики (КНДР) под Курском во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году объясняется планами Пхеньяна использовать полученный во время боев опыт и далее.

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