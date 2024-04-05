Большая проверка электрических гайковертов: а дешевый-то лучше!

Компактные переносные гайковерты – этакая современная реинкарнация баллонных ключей. Такой инструмент удобен при самостоятельной переобувке автомобиля, когда требуется отвернуть-завернуть 16, 20 или даже 24 болта (или гайки), да и в дороге может пригодиться.