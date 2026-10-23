Законопроект, внесённый в Госдуму 30 сентября 2026 года, предлагает облагать проценты по вкладам, дивиденды и доходы от продажи имущества по пятиступенчатой шкале НДФЛ с максимальной ставкой 22%, а также вернуть банкам функции налоговых агентов по депозитам.