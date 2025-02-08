Тотальная коррупция в ЖКХ, приговор экс-министру и поножовщина в гимназии. Итоги недели «Нового Дня»

Заканчивается очередная рабочая неделя, и екатеринбургская редакция «Нового Дня» подводит ее итоги. Из нового в уральской столице – начальник городской полиции и брутто-контракты на общественном транспорте.
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