Прогресс разработки самолёта-разведчика HADES Самолёт Bombardier Global 6500, на базе которого построят опытный HADES.
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Прогресс разработки самолёта-разведчика HADES Самолёт Bombardier Global 6500, на базе которого построят опытный HADES.
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