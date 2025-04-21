Чжан Яцинь: «Через 10 лет роботов будет больше, чем людей»

Декан Научно-исследовательского института интеллектуальной промышленности (AIR) Университета Цинхуа, Чжан Яцинь, выступил с масштабным прогнозом будущего: «Через 10 лет, вероятно, роботов будет больше, чем людей.
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