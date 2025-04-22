Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием «де-факто», а не «де-юре», пишет New York Post.
New York Post: Киев, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий
Комментарии
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Eduard
Что так об этом переживают,особенно укравшие территорию у индейцев пришельцы?
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18 час.
Eduard
Первый раз в мире по войне переживают,что территорию причем свою забирают! Северный Кипр оккупирован ТурциейТреть Польши это земля Германии,что не воем?
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18 час.
Eduard
Киев вообзе 100% Украины хотел передать под НАТО и ЕС.Какая им вооще разница!
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18 час.
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