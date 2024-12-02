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Кожевников об НХЛ: «Лига стала быстрой и молодой, убрали мелкий фол – все бегут, челночат. В КХЛ темп не самый высокий, можно играть на классе, как Шипачев. Он показывает во многом советский хоккей»

– Малкину и Кросби в этом сезоне очень тяжело, «Питтсбург» валится. Почему? – Я думаю, что у Малкина в запасе еще есть хорошие матчи, как и у Кросби.

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