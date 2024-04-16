Что пережил и испытал человек, первым ступивший на Луну

Нил Армстронг готовился к полету на Луну больше трех лет. Чтобы справиться с микрогравитацией, ему пришлось научиться ходить боком — он пытался ходить по стенам, будучи привязанным и подвешенным под углом.
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