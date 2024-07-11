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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ален Прост: «Ферстаппен не должен расплачиваться за имидж. У Сенны и Шумахера была та же репутация агрессивных гонщиков»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост вступился за пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, хотя признал нидерландца основным виновником аварии на Гран-при Австрии с Ландо Норрисом из «Макларена».

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