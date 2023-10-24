Директор Аллы Пугачевой не подтвердила информацию о переезде певицы из Израиля на Кипр

Ранее сообщалось, что исполнительница с детьми уехала на остров, где пробудет не менее года.Директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о переезде певицы вместе с детьми из Израиля на Кипр.
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